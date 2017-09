Marcos Rocha elogia trabalho de Micale no Atlético-MG e projeta vaga no G6

O lateral-direito Marcos Rocha reconheceu nesta segunda-feira a queda no rendimento do Atlético-MG na temporada, mas destacou a importância do trabalho do técnico Rogério Micale na recuperação da equipe, que acumula três vitórias consecutivas, subiu na tabela do Brasileirão e chegou à final da Copa da Primeira Liga – a decisão será contra o Londrina, no Paraná, em 8 de outubro.

“A gente começou o ano muito prometido, fomos campeões mineiros. Depois, tivemos uma baixa de rendimento, que acabou nos atrapalhando em duas competições importantes, que eram a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Novamente, a nossa equipe vem se reencontrando, chegamos a mais ma final da (Copa) Primeira Liga. (Agora) É respeitar o trabalho do Micale, continuar se ajudando dentro de campo para que as coisas possam fluir naturalmente, como aconteceu no começo do ano”, afirmou o lateral.

Suspenso, Marcos Rocha não enfrentará o Palmeiras, próximo adversário do time mineiro no Campeonato Brasileiro, no sábado, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O atleta acredita que uma vitória sobre o clube alviverde será fundamental para as pretensões da equipe atleticana na competição.