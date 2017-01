Marcos Junior revela motivação especial com volta de Abel ao Fluminense

Reserva do Fluminense na maior parte da última temporada, Marcos Junior ganhou, no fim de 2016, uma motivação a mais para conquistar seu espaço no time em 2017. O atacante lembrou que ganhou as suas primeiras chances entre os profissionais em 2012, logo após se destacar na Copa São Paulo e chamar a atenção do técnico Abel Braga, que agora está de volta ao time.

“É uma sensação boa ter ele por aqui, o Abel que me puxou da base para o profissional, é um cara que mesmo eu estando na reserva, eu vou correr sempre por ele, me ajudou muito, conversa comigo fora de campo e espero que esse ano seja ainda melhor que 2012, quando trabalhei com ele”, disse.

Em preparação para a temporada 2017, o Fluminense vai fazer a sua estreia por uma competição oficial no dia 24, quando vai encarar o Criciúma, pela Primeira Liga, em Juiz de Fora, no interior mineiro.

Nesta quarta, Marcos Junior lembrou que foi dele o gol que assegurou a conquista, na decisão com o Atlético Paranaense. E ele espera ajudar o time a defender com êxito o título da competição.

“Agora vamos tentar o bicampeonato e espero que seja ainda melhor que o ano passado, quem sabe ganhar todos os jogos. Com certeza será um bom teste para começar a temporada”, afirmou.

