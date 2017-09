Marcos Guilherme pede para a torcida ‘não desistir’

O atacante Marcos Guilherme exaltou a importância da torcida do São Paulo e disse que o elenco espera contar com o apoio até o final do Campeonato Brasileiro. “Espero que a torcida não desista de nós. Eles realmente têm nos abraçado de uma forma que eu nunca vi antes no Brasil. Vamos sair dessa por eles”, afirmou o jogador, prometendo afastar a equipe da zona de rebaixamento.

Marcos Guilherme reconheceu o momento ruim do time e disse que o elenco está focado em tentar reverter a situação complicada no Brasileirão. “Estamos a três pontos de sair da zona. Estamos próximos ali do pelotão de cima. Claro que estamos preocupados, porque não é o lugar do São Paulo, mas empenho não falta. Todo mundo está lutando e estamos próximos de sair desse momento”.

LEIA TAMBÉM: Petros convoca torcida para 'final' de quinta

Foto: Maurício Rummens / Fotoarena / Estadão Conteúdo

O jogador evitou apontar culpados pela má fase do time dentro de campo, e falou que o elenco do São Paulo precisa estar unido. “É incômodo para todo mundo, vamos fazer de tudo para sair. Sabemos o que está errado e não é só jogar a culpa na defesa, no ataque. Não podemos ficar apontando o dedo. Nesse momento é nos unirmos como uma família”.