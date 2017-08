Marcos Guilherme minimiza exibições ruins do São Paulo: ‘O importante é vencer’

Titular pela primeira vez no São Paulo no último domingo, na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 2, o atacante Marcos Guilherme diz ter consciência de que o time não fez uma boa exibição contra os mineiros, apesar do resultado positivo. Para ele, na atual situação do clube na tabela do Campeonato Brasileiro – 16º colocado com um ponto e um jogo a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento -, o que mais importa é a vitória.

“Nesse momento o mais importante é vencer. Se for jogando bem, é o ideal, mas se não der na técnica, vai na raça”, avaliou o jogador, em entrevista coletiva antes do treino desta terça-feira no CT da Barra Funda. “Corremos muito, trabalhos muito e sabemos que precisamos melhorar o jogo coletivo. Agora é o momento chave para a equipe no Brasileirão”.

A menos de um mês no São Paulo, Marcos Guilherme jogou quatro partidas – a última, como titular – e diz estar motivado para crescer no time de Dorival Junior. “A cada dia, tenho me entrosado mais com meus companheiros. Faz pouco tempo que cheguei e tenho melhorado minha parte física. Ainda tenho muito a melhorar e quer estar 100% o quanto antes para poder ajudar o São Paulo”.