Marcos Guilherme lamenta chances perdidas no São Paulo: ‘Noite para esquecer’

O atacante Marcos Guilherme reconheceu que perdeu boas oportunidades de gol durante o jogo do São Paulo contra a Chapecoense, na última quinta-feira, no estádio do Pacaembu, na capital paulista. O duelo terminou empatado por 2 a 2.

“Foi uma noite para esquecer. Perdi chances, principalmente na falta do Hernanes, mas tem dia que acontece”, disse o atacante, que recebeu a bola na cara do gol do capitão, que viu Marcos Guilherme sem marcação na entrada da área.

O resultado deixa o São Paulo com 43 pontos, a quatro dos sonhados 47 que livram o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com o empate, o time perde duas posições e fica a oito pontos de distância da zona da degola.