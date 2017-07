Marcos Guilherme é apresentado no São Paulo e se coloca à disposição para estrear

O técnico Dorival Junior tentou contratar o atacante Marcos Guilherme no início do ano, quando era treinador do Santos. Não deu certo. Agora, no início do segundo semestre, o treinador conseguiu finalmente acertar a vinda do jogador, que foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, como novo reforço do São Paulo.

O atacante, que surgiu como uma das gratas revelações do futebol brasileiro em 2014 no Atlético-PR, afirma que ainda não conversou com o treinador. “Não tivemos tempo de ter essa conversa. Sou jogador de velocidade, gosto de jogar pelos lados do campo. Onde ele pretender me usar, estarei à disposição”, afirmou o reforço do São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Desgaste e desfalques atrapalham Sport na estreia do Brasileirão contra a Ponte

Para poder jogar no final de semana, Marcos Guilherme ainda precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O prazo final é sexta-feira, às 19 horas. “Fisicamente, estou bem. Fiz pré-temporada. Preciso de um tempo para me readaptar, treinar e pegar um pouco mais de força. Se ele precisar, estou à disposição”, disse o reforço, que tem chance de fazer a sua estreia neste sábado, contra o Botafogo, às 16 horas, no Engenhão, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.