Marcos Guilherme assume responsabilidade após ir do ‘céu ao inferno’ no clássico

O atacante Marcos Guilherme assumiu sua parcela de culpa na derrota do São Paulo para o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Ele abriu o placar para sua equipe no primeiro tempo, poderia ter feito o segundo quando mandou a bola no travessão, mas na etapa final teve uma grande chance em um ataque com três tricolores contra dois palmeirenses. Entretanto, perdeu a bola.

No contra-ataque, o Palmeiras fez o terceiro gol, virando em cima do São Paulo. “Foi um erro meu no contra-ataque. Assumo a responsabilidade. O zagueiro fez um corte muito feliz”, lamentou Marcos Guilherme. “Estamos numa situação difícil, mas temos de levantar a cabeça”, continuou o atacante.

LEIA TAMBÉM: Boa fase no Corinthians faz Cássio ser observado de perto por Tite para a seleção

Marcos Guilherme negou que tenha sido individualista no lance. “Eu tive uma escolha errada, até podia ter tocado para o Petros. Não fui fominha no lance, foi apenas uma decisão equivocada. Temos de trabalhar agora e dar mais para sair dessa situação. Precisamos voltar a vencer para sair dessa posição incômoda o quanto antes”, afirmou.