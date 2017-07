Marcelo Oliveira estreia pelo Coritiba e tem reencontro com o Atlético-MG

O técnico Marcelo Oliveira terá uma dupla “emoção” para o importante jogo deste domingo entre Coritiba e Atlético Mineiro, às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ex-treinador do próprio Coritiba, ele fará sua reestreia pelo clube paranaense ao mesmo tempo em que enfrenta o Atlético Mineiro, time em que jogou como atleta e fez o seu último trabalho como técnico – ele foi demitido no final do ano passado e, desde então, estava sem time.

“É coisa corriqueira para a gente no futebol. Recentemente o Dorival foi para o São Paulo e já enfrentou o Santos. Pode até se aproveitar disso em algum detalhe, mas o jogo é decidido no campo”, avalia. “Tenho respeito pelo Atlético-MG, passei lá muitos anos, mas estamos em um momento diferente e vamos com tudo para buscar essa vitória. Era uma marca do Coritiba o aproveitamento em casa, a participação do torcedor intensamente, era uma parceria boa. Precisamos resgatar isso.”