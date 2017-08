‘Maratona’ da Chapecoense vira trunfo para o Palmeiras no domingo

Na primeira semana livre para treinar após três meses, o Palmeiras chegará à próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, em situação oposta à do adversário, a Chapecoense. O atual campeão brasileiro conseguiu descansar atletas, dar folgas, variar os tipos de atividades e, por isso, se vê em vantagem diante de uma equipe que vem de uma maratona de compromissos internacionais.

A Chapecoense jogou na última semanas contra o Barcelona, na Espanha, o Lyon, na França, e na última terça, perdeu a final da Copa Suruga para o Urawa Red Diamonds, no Japão. A delegação desembarcou no Brasil na quinta-feira e terá poucos dias para descansar, se readaptar ao fuso horário e voltar a atenção ao Campeonato Brasileiro. O time catarinense treinará em São Paulo para a partida de domingo, no Allianz Parque.

Pela condição desfavorável da Chapecoense, o Palmeiras admite estar em vantagem. “Jogamos contra o Vasco e eles devem estar cansados. Isso conta um pouco, mas não pode se deixar levar por isso. Tem de entrar forte, focado para não ser surpreendido em casa. Não esperamos jogo fácil”, comentou o volante Thiago Santos nesta quinta-feira. A partida está marcada para as 19 horas do próximo domingo.