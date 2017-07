Maradona admite que uso da tecnologia anularia o seu gol de mão na Copa de 1986

Na jogada, o argentino, hoje embaixador da Fifa, domina a bola na intermediária, passa por vários adversários e tenta tocar para um companheiro. A zaga cortou o passe, mas a bola acabou sobrando em uma dividida entre Maradona e o goleiro Peter Shilton, um dos melhores ingleses da posição na história. Foi nesse momento que o argentino fez uso da malandragem para balançar as redes do adversário.

O argentino Diego Maradona considerou nesta terça-feira, em entrevista ao site oficial da Fifa, importante o uso da tecnologia no futebol, mas admitiu que o famoso gol de mão, que ficou conhecido como “La Mano de Dios” (A Mão de Deus), marcado por ele na vitória sobre a Inglaterra (2 a 1) nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, teria sido anulado se houvesse, na época, recursos de vídeo permitidos nos jogos.

Naquele mesmo jogo, por sua vez, o astro ainda marcou um golaço, no qual partiu com a bola dominada ainda do seu campo, saiu enfileirando adversários e driblou até Peter Shilton antes de tocar a bola para as redes. Aquele gol é considerado por muitos o mais bonito da história das Copas.

Nesta entrevista para o site da Fifa, Maradona também revelou outra jogada sua que teria causado polêmica em um Mundial se a tecnologia da época fosse tão avançada quanto a de hoje. O lance, segundo o ídolo argentino, ocorreu em uma partida da Copa de 1990, disputada na Itália, desta vez diante do time da extinta União Soviética (vencida pelo país sul-americano por 2 a 0).

“No Mundial de 1990 também usei a mão contra a União Soviética para limpar a bola em nossa defesa. Naquele momento, o árbitro tão pouco a viu. Tivemos sorte. Mas, naquela época não havia possibilidade de usar a tecnologia. Hoje, é outra história”, confessou Maradona.

O árbitro de vídeo foi utilizado no mês passado durante a realização da Copa das Confederações, na Rússia. O recurso foi lançado pela Fifa no Mundial de Clubes do Japão, em 2016. A entidade quer acelerar os testes para implementá-lo na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. “Não se pode voltar atrás”, finalizou Maradona ao defender a entrada da tecnologia no futebol.