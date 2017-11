Manutenção impede jogo noturno no Antonio Guimarães

A decisão da diretoria do União Barbarense de não realizar à noite os dois jogos do time em casa programados para o meio de semana no Campeonato Paulista da Série A3 vai além da opção de economizar com o custo pelo uso de refletores, estimados em R$ 2 mil por partida. Segundo o presidente, Jairo Araújo, o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães tem problemas na parte elétrica há cinco anos e uma manutenção custaria cerca de R$ 20 mil, valor que o clube não dispõe no momento.

Por isso, as partidas contra EC São Bernardo (07/02) e Barretos (28/02), ambas às quartas-feiras, ocorrerão às 17 horas e 16 horas, respectivamente. A estreia do Leão da 13 na competição

também será no meio de semana, mas fora de casa, diante da Matonense, dia 17 de janeiro.

LEIA TAMBÉM: Parado há 3 anos, Britto se diz preparado para voltar

Foto: Renato Piovesan / O Liberal

O novo elenco unionista para 2018 iniciou ontem, efetivamente, a preparação para a Série A3, com treinos em dois períodos. Na parte da manhã, os jogadores fizeram um trabalho na academia, enquanto à tarde tiveram as primeiras atividades com bola num clima bucólico.