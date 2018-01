Manoel exalta bom ambiente e vê Cruzeiro mais forte na temporada de 2018

Pronto para começar a quinta temporada com a camisa do Cruzeiro, o zagueiro Manoel deu boas-vindas aos seis novos reforços do time mineiro e avalia que, com eles, e a permanência da base que conquistou a Copa do Brasil em 2017, a equipe está mais forte nesta temporada.

“O Cruzeiro já tem uma equipe forte e campeã. Chegaram jogadores para acrescentar ainda mais e deixar o grupo ainda mais forte e qualificado. Já tínhamos uma base boa e forte. Os jogadores que chegaram são de muita qualidade e vão fortalecer o grupo”, disse.

Segundo Manoel, que, com a ascensão do jovem Murilo, não foi titular absoluto na temporada passada, além da qualidade técnica do elenco com os novos jogadores, um elemento importante para disputar títulos é o bom ambiente no grupo cruzeirense.