Mano vê Cruzeiro superior e culpa erros nas finalizações por derrota

Apesar da derrota por 1 a 0, o técnico Mano Menezes disse estar satisfeito com a atuação do Cruzeiro diante do Avaí, em Florianópolis, no último domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o treinador, o Cruzeiro jogou o suficiente para vencer, mas não soube aproveitar as finalizações. “O Cruzeiro foi amplamente superior no jogo, controlou todas as ações, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas não teve a competência para botar a bola para dentro. Precipitamos um pouco na conclusão”.

Mano cobrou precisão no ataque para que o Cruzeiro volte a vencer no Brasileirão. Após a derrota para o Avaí, já são três rodadas seguidas sem vitória no torneio, o que deixa o time em nono lugar, com 22 pontos.