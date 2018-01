Mano se diz surpreso com desempenho do Cruzeiro e pede calma com Fred

O técnico Mano Menezes ficou satisfeito com a atuação do Cruzeiro na estreia no Campeonato Mineiro. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Tupi, no Mineirão, o treinador exibiu aprovação e até surpresa pelo desempenho da equipe no primeiro tempo, ainda que os gols da partida de quarta-feira tenham saído apenas na etapa final.

“Tínhamos um pouco de preocupação com a questão física. Uma equipe que tem nosso investimento tem a obrigação de ser melhor tecnicamente. Mas, duas semanas de treino é muito pouco para se igualar fisicamente com outras equipes que estão trabalhando bastante. A primeira parte me surpreendeu mais porque marcamos e sufocamos bem. Nos deu bastante posse e isso nos dá um descanso com a bola. O mérito foi dosar bem para terminar em boas condições”, analisou.

O jogo de estreia do Cruzeiro na temporada atraiu grande apoio da torcida, tanto que o Mineirão recebeu 33.187 pagantes. Os cruzeirenses, porém, ainda não puderam ver o primeiro gol de Fred, principal contratação do time para a temporada 2018, no retorno ao clube. Mano, porém, gostou da atuação do atacante, mas também pediu calma com o jogador.