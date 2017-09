Mano se diz satisfeito com empate e promete que Cruzeiro não vai se iludir

O empate por 1 a 1 com o Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil deixou o Cruzeiro em situação mais confortável, afinal, agora o time vai decidir a competição em casa, no Mineirão, em 27 de setembro, precisando de uma vitória simples. O técnico Mano Menezes assegurou, porém, que a sua equipe não se iludir diante da condição favorável e prometeu foco para assegurar o objetivo de conquistar o título.

“O objetivo de quem chega na final é ser campeão. Passamos a semana dizendo que não poderíamos esperar jogar só 90 minutos. Fizemos a primeira parte dessa etapa e temos que fazer a segunda. Não vamos nos iludir com facilidades antes da hora. Sempre trabalho com uma conscientização grande do que é ser campeão. É um grupo muito seleto de profissionais que chegam para disputar uma Copa do Brasil. Chegamos em uma condição que gostaríamos, mas sempre com muito respeito, porque sabemos que do outro lado temos um grande adversário”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Grêmio treina no Rio e encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão

Mano, porém, reconheceu que o placar foi positivo para o seu time, ainda que veja a decisão indefinida. Ele admitiu que o Cruzeiro foi inferior ao Flamengo no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil e apontou que em alguns aspectos, como a saída de bola, o seu time atuou abaixo do nível esperado.