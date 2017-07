Mano exalta ‘coração’ e torcida do Cruzeiro e já projeta semifinal com o Grêmio

Após ver o Cruzeiro se classificar no sufoco às semifinais da Copa do Brasil graças a um gol de Diego Barbosa aos 39 minutos do segundo tempo, quando conquistou o empate por 1 a 1 com o Palmeiras que evitou a eliminação do time mineiro do torneio nacional, o técnico Mano Menezes exaltou o “coração” da sua equipe para buscar o resultado e o papel da torcida para empurrá-la em um Mineirão que contou com a presença de 41.660 pagantes na noite da última quarta-feira.

“Tivemos força e superação. O torcedor nos ajudou muito. É importante elogiar isso. Nessa hora é o coração que vai para a jogada, não tem mais muita tática de jogo. A superação vem porque o torcedor ajuda, empurra, como empurrou e acreditou na equipe até o final”, ressaltou o treinador, em entrevista coletiva no estádio que recebeu nesta quarta o maior público do futebol mineiro nesta temporada.

“A coisa mais bonita que se tem é quando chegamos aqui e vemos o torcedor nos recebendo do jeito que recebeu, vindo em número tão grande como veio, e ficou ao lado da equipe nos 90 minutos. Essa é a razão pela qual trabalhamos. Temos nosso lado profissional, queremos vencer nas nossas carreiras. Mas o objetivo maior do time é a alegria do torcedor. Eu queria que ele sentisse orgulho de novo da equipe, mas tínhamos que ter uma postura diferente. Ainda estamos oscilando um pouco, mas bem menos. A manutenção é que se torna campanha boa, e é a campanha que traz o torcedor ao estádio. Com o torcedor ao nosso lado ficaremos muito mais fortes”, completou o comandante ao exaltar o peso que os torcedores tiveram para a classificação, que veio por causa do maior peso dos gols que fez em casa no empate por 3 a 3 no duelo de ida das quartas de final, no Allianz Parque.