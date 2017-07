Mano exalta ataque do Cruzeiro: ‘6 gols no time com maior investimento do Brasil’

O técnico Mano Menezes exaltou o ataque do Cruzeiro após a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no último domingo, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o resultado da partida mostra que o elenco tem qualidade no setor ofensivo.

“Os três gols que conseguimos fazer mostram que nossa equipe tem capacidade ofensiva e jogadores de qualidade. Eu confio nos meus jogadores mais que todo mundo”, disse o treinador, em entrevista coletiva depois da vitória.

LEIA TAMBÉM: Com inspiração na década de 80, Flamengo lança novo uniforme

Mano comemorou o fato de o Cruzeiro ter marcado seis gols nos últimos dois encontros com o Palmeiras. No dia 28 de junho, os times empataram por 3 a 3, no Allianz Parque, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. “A gente fez seis gols em dois jogos na equipe que tem o maior investimento do futebol brasileiro”, comemorou o técnico.