Mano esboça time reserva do Cruzeiro para semifinal da Primeira Liga

Preocupado com a decisão da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes esboçou nesta sexta-feira um time reserva do Cruzeiro para o duelo contra o Londrina, neste domingo, pela semifinal da Copa da Primeira Liga. O confronto está marcado para as 11 horas de domingo, no Paraná.

No treino desta sexta, Mano escalou o time com Rafael; Lucas Romero, Digão, Arthur e Bryan; Nonoca, Lucas Silva, Rafinha e Messidoro; Elber e Sassá. No entanto, afirmou que só vai confirmar os titulares da Primeira Liga na atividade deste sábado, véspera da partida decisiva.

As novidades da equipe foram os argentinos Lucas Romero e Messidoro. O volante treinou normalmente, improvisado na lateral direita, já recuperado de dores no tornozelo direito. Messidoro, por sua vez, substituiu Arrascaeta, que deve ser preservado para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil.