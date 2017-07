Mano enaltece chegada de Mancini ao Vitória e pede Cruzeiro cauteloso

Mano Menezes minimizou nesta sexta-feira a situação de seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro, o Vitória, que está apenas na penúltima colocação. Embora a partida seja no Mineirão, o treinador lembrou que o adversário trocou nesta semana de treinador – Vágner Mancini assumiu no lugar de Alexandre Gallo – e pediu cautela ao Cruzeiro para o jogo de domingo.

“A atenção é a mesma. Não podemos confundir colocação com um jogo. Colocação é o que fizemos até agora. Estamos vindo de uma derrota para o Avaí, e o Avaí vinha de uma vitória em Porto Alegre sobre o Grêmio”, comparou o treinador. “O Vitória acaba de trocar de técnico, tem a motivação natural da troca e das consequências disso. Independentemente do Vitória, o Cruzeiro tem de fazer um grande jogo para vencer.”

Ainda assim, o treinador destacou a confiança do elenco após o empate com o Palmeiras na quarta-feira, por 1 a 1, resultado que classificou o Cruzeiro às semifinais da Copa do Brasil.