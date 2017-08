Mano confirma time misto, estreia de Digão e retorno de Ezequiel no Cruzeiro

Mano Menezes confirmou nesta sexta-feira que vai escalar um time misto no Cruzeiro para o duelo de domingo, contra o São Paulo, às 11 horas, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. Além de revelar o desgaste de alguns titulares, o técnico está mais focado na partida da próxima quarta, quando encara o Grêmio em Porto Alegre, pela semifinal da Copa do Brasil.

“Será mais um jogo difícil, início do returno, e um jogo com característica diferente, às 11 horas. Pensamos em fazer um bom jogo, fazer um segundo turno melhor do que o primeiro”, apontou o treinador. “Estamos pensando em trabalhar com outras oportunidades e vamos alternar os jogadores por questões óbvias. A sequência exige isso. Temos um jogo de semifinal na quarta que vem. Os jogadores vêm de um desgaste que temos de cuidar, já que exames diagnosticaram isso.”

Independentemente de escalar um time misto, Mano avisou que os substitutos têm condições de manter o nível dos titulares. “Trabalhamos uma ideia do que podemos esperar no domingo. Estamos criando alternativas para a equipe manter a produção, que é o que mais nos interessa. Vamos trocar e revezar jogadores dentro de uma ideia de jogar. O Cruzeiro tem uma ideia bem clara e os jogadores sabem disso. Em agosto todos precisam saber o que queremos.”