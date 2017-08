Mano celebra e diz que Cruzeiro aliou boa atuação com vitória expressiva

Mano comparou, inclusive, o desempenho do Cruzeiro no duelo contra o Vasco com outro jogo recente que o time fez como visitante, o empate por 1 a 1 com o Fluminense. Na sua avaliação, dessa vez a equipe carioca teve maturidade para não deixar o seu triunfo escapar.

O técnico Mano Menezes exaltou a atuação do Cruzeiro na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na noite de quinta-feira, no Raulino Oliveira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que o time mineiro conseguiu aliar a boa atuação com um resultado expressivo, algo que nem sempre vinha conseguindo na competição.

“Precisamos ser maduros como equipe, saber jogar os momentos diferentes do jogo. Acho que hoje fizemos algo parecido com o que fizemos 45 minutos contra o Fluminense, mas terminamos lá em 1 a 1, porque não matamos um contra-ataque, deixamos escapar, perdemos oportunidades. Vamos aprendendo com a competição. O importante é a equipe estar bem. Acho que estamos jogando com uma boa constância os jogos. O resultado é que tem sido um pouco diferente e temos que aliar os resultados com as boas atuações”, comentou.

A vitória levou o Cruzeiro aos 26 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai receber o Botafogo, no Mineirão, no encerramento do primeiro turno. Mano mira nova vitória para a equipe fechar bem a primeira metade da competição.

“Temos mais um jogo para terminar o turno, vamos jogar domingo contra o Botafogo, na nossa casa. Acho que é importante o torcedor do Cruzeiro de novo comparecer, porque com o ambiente favorável e jogando o que estamos jogando, podemos terminar essa primeira parte com uma vitória e estipular 11 pontos acima do turno do ano passado, para projetarmos um returno nos mesmos moldes. Certamente estaremos na frente se mantermos esse aproveitamento”, disse.