Mano aponta superioridade do Cruzeiro e deve poupar titulares contra o Londrina

Os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio saíram apenas no fim do segundo tempo, mas o técnico Mano Menezes destacou que o Cruzeiro teve o controle da partida válida pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, disputada no Mineirão e que classificou a equipe às semifinais da competição.

“Foi um jogo em que na maior parte do tempo controlamos bem. Tivemos volume, um pouco de dificuldade na criação, o que era natural pela formação que colocamos em campo. Mas o grande nome do jogo foi o goleiro do Grêmio e isso fez com que demorássemos a marcar os gols da vitória. Vencer sempre é bom. A gente passa por um adversário importante, para uma semifinal”, avaliou.

Com as dificuldades enfrentadas pelo Cruzeiro para superar o sistema defensivo adversário, Mano fez substituições para tornar o time mais ofensivo, como a entrada do atacante Sassá no lugar do volante Lucas Silva. Além disso, trocou Rafael Sobis por Alisson. E o treinador apontou que as trocas foram fundamentais para o triunfo da equipe.