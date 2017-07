Mano aponta falta de maturidade do Cruzeiro e admite momento ruim da defesa

O técnico Mano Menezes fez uma longa avaliação da atuação do Cruzeiro na derrota por 3 a 1 para o Atlético, domingo, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e apontou dois problemas principais da sua equipe no clássico: a falta de maturidade para sustentar a vantagem inicial e as falhas do sistema defensivo.

Mano destacou que o Cruzeiro teve um bom início no jogo, abriu o placar com Thiago Neves, mas não conseguiu manter o controle do clássico. “O Cruzeiro fez 25 minutos muito bons. Marcou o seu gol, saiu na frente em um jogo grande e criou dificuldades para o Atlético armar as jogadas. Mas a partir de um momento, teve dificuldades. A gente começou a não conseguir encaixar mais as jogadas”, disse.

LEIA TAMBÉM: Lesionado, meia Lucas Lima é cortado da seleção para amistosos na Austrália

Depois, Mano lamentou a virada sofrida nos instantes finais do primeiro tempo e apontou que faltou força ao ataque para arrancar ao menos o empate na segunda etapa. “No finalzinho, uma falta, um gol. E logo depois um descuido que não pode acontecer. Não pode levar dois gols em um minuto em um jogo grande como esse. Tivemos que voltar para o segundo tempo correndo atrás. Tivemos volume, mas com poucas oportunidades de chegar e converter. Até que o Atlético liquidou o jogo”, avaliou.