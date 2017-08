Mano admite frustração com empate do Cruzeiro e lamenta chances desperdiçadas

O quarto empate consecutivo do Cruzeiro como mandante, sendo o terceiro no Campeonato Brasileiro, incomodou o técnico Mano Menezes. Após o time não sair do 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, pela 19ª rodada do torneio nacional, no Mineirão, o treinador cobrou melhor poder de definição da equipe.

“Nós temos que aproveitar melhor o momento. Na quinta-feira contra o Vasco nós aproveitamos. Fizemos 2 a 0 e o jogo ficou todo como a gente queria, com todos os espaços do mundo. Tivemos chances suficientes para botar a bola para dentro hoje. Tivemos duas bolas no poste, tivemos bola passando na frente do gol várias vezes. O que faltou foi isso e é isso que nós temos que consertar”, completou.

Com o empate, o Cruzeiro fechou o primeiro turno do Brasileirão com 27 pontos e em sétimo lugar, perdendo a oportunidade de entrar na zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores. Por isso, Mano admitiu que o resultado diante do Botafogo o deixou frustrado.

LEIA TAMBÉM: México vence de virada, avança e elimina Rússia na Copa das Confederações

“Você vai para dentro do vestiário depois de um jogo desse frustrado, porque sabe que fez por merecer de um modo geral vencer a partida. Gostaria de ter terminado o turno no G6, a gente teve uma oportunidade de ouro hoje na nossa mão, para, no mínimo, terminar nesse grupo. Se não terminamos é porque não merecemos. Temos que olhar para dentro de nós mesmos e ver os problemas que temos, para que sejam corrigidos para o segundo turno e a Copa do Brasil”, declarou.

Após o empate com o Botafogo, o Cruzeiro voltará a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, quando vai visitar o São Paulo, no Morumbi, pela 20ª rodada.