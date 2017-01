Manchester United vende holandês Memphis Depay ao Lyon

O atacante Memphis Depay está fora do Manchester United. Nesta sexta-feira, o Lyon anunciou a contratação da jogador holandês, que assinou um contrato válido por quatro temporadas e meia com o clube francês e vai vestir a camisa de número 9 após ser apresentado pelo presidente Jean-Michel Aulas e pelo treinador Bruno Genésio.

Aulas explicou que Depay vai custar 16 milhões de euros ao Lyon (aproximadamente R$ 54,5 milhões), além de outros 6 milhões de euros (R$ 20 milhões) em um acordo de produtividade e mais 3 milhões de euros (R$ 10 milhões) caso renove o seu contrato com o time francês.

De qualquer forma, a negociação representa um prejuízo em relação ao que o Manchester United investiu em junho de 2015 para tirar Depay do PSV Eindhoven. Naquela oportunidade, o clube inglês desembolsou 31 milhões de libras (R$ 122 milhões, na cotação atual) para contratá-lo junto ao time holandês.

A oficialização da venda de Depay pelo Manchester United ao Lyon se dá apenas uma semana após José Mourinho, técnico do time inglês, declarar que a oferta apresentada pelo time francês estava “longe do razoável”.

Manchester United e Lyon estão fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa em seus torneios domésticos. O Lyon é o quarto colocado no Campeonato Francês. Por isso, tenta melhorar a qualidade do seu elenco com a chegada de Depay, que defendeu a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2014.

