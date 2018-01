Manchester United vence fácil, afunda o Stoke e diminui diferença para o City

O Manchester United não teve qualquer dificuldade para derrotar o desesperado Stoke City nesta segunda-feira, no encerramento da 23.ª rodada do Campeonato Inglês. Diante de sua torcida, no Old Trafford, o vice-líder da competição foi amplamente superior para fazer 3 a 0 e diminuir a diferença para o primeiro colocado da tabela, seu rival Manchester City.

Com o resultado desta segunda, o Manchester United subiu para 50 pontos, agora a 12 do City, que perdeu para o Liverpool no domingo. No próximo sábado, a equipe de José Mourinho volta a campo para encarar o Burnley, fora de casa. Já o Stoke, que anunciou a contratação do técnico Paul Lambert nesta segunda, parou nos 20 pontos, em 18.º, na zona de rebaixamento. Também no sábado, recebe o Huddersfield Town pelo Inglês.

Momentos antes do apito inicial, no entanto, as atenções da torcida do Manchester eram todas voltadas para os rumores da chegada de Alexis Sánchez. Depois que o chileno foi barrado do Arsenal no domingo, justamente por negociar sua saída do clube, Mkhitaryan ficou de fora nesta segunda, também por ter futuro incerto. Ele seria uma das peças oferecidas pelo Manchester para tentar tirar Sánchez do rival.