Manchester United contrata meio-campista Matic, ex-Chelsea

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista Nemanja Matic, que atuava pelo Chelsea. O sérvio, de 28 anos, assinou contrato por três anos com a opção de prorrogar o vínculo por mais um. A contratação foi comemorada pelo treinador do time inglês, José Mourinho, que já o comandou no rival londrino entre os anos de 2014 e 2015.

“Nemanja é um jogador do Manchester United e um jogador de José Mourinho. Ele representa tudo aquilo que queremos em um jogador de futebol: fidelidade, consistência, ambição. Jogador de equipe. Gostaria de agradecer-lhe pelo desejo de se juntar a nós porque, sem isso, seria impossível tê-lo aqui. Estou certo que os nossos jogadores e torcedores o amam. Uma grande saudação ao nosso novo número 31”, comemorou o técnico em comunicado no site do clube.

LEIA TAMBÉM: Ponte Preta vai até Goiânia para encostar no grupo da frente do Brasileirão

Matic também demonstrou entusiasmo ao comentar a sua chegada ao Manchester United. Em declaração publicada pelo site do clube, o sérvio valorizou o período em que passou no Chelsea e revelou ansiedade por voltar a trabalhar com o português José Mourinho.