Manchester United confirma pequeno incêndio no Old Trafford nesta segunda

O Manchester United confirmou um pequeno incêndio no estádio Old Trafford no começo desta segunda-feira. Em suas redes sociais, a equipe inglesa disse que a situação foi rapidamente controlada pelos bombeiros e não houve feridos.

“Um pequeno incêndio elétrico foi identificado rapidamente no setor Bobby Charlton por volta das 7 horas (5h de Brasília). A brigada de incêndio agiu e isolou a área do incidente de forma rápida e efetiva. Houve danos mínimos e não há feridos”, confirmou o clube.

Assustados, alguns torcedores relataram a fumaça que saía do local e o alarme de incêndio tocando desde as 7 horas da manhã (no horário local). O incidente, por sua vez, não deve de impedir o estádio de receber a partida do United contra o Hull City pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, nesta quarta-feira.

No último domingo, o Manchester United transformou o duelo contra o Wigan em uma festa justamente no Old Trafford. Antes de a bola rolar no estádio, o capitão Wayne Rooney foi homenageado por tornar-se o principal goleador da história do clube. Depois, o time misto dominou a partida, goleou o adversário por 4 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra.