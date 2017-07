Manchester United chega a acordo com o Everton para a compra de Lukaku

O Manchester United anunciou neste sábado que está praticamente certo com um grande reforço para a próxima temporada. Trata-se do belga Romelu Lukaku, jovem atacante da seleção belga que foi um dos grandes destaques do Everton nas últimas temporadas. A confirmação da transferência depende agora dos exames médicos.

O jogador de 24 anos, que tem 20 gols pela Bélgica e anotou 25 na última temporada do Campeonato Inglês, deve chegar ao Manchester United pelo valor de 75 milhões de libras (cerca de R$ 317 milhões), segundo especula a mídia local. A cifra o tornaria o segundo jogador mais caro da história do clube, atrás apenas do meio-campista francês Paul Pogba.

LEIA TAMBÉM: Diretoria do São Paulo anuncia venda de Thiago Mendes ao Lille

“O Manchester United está muito satisfeito em anunciar que chegou a um acordo com o Everton pela transferência de Romelu Lukaku”, confirmou o clube em seu site oficial. “A transferência está sujeita agora a termos médicos e pessoais.”