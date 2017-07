Manchester City oficializa contratação do lateral francês Mendy

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, que defendeu o Monaco na última temporada do futebol europeu. Não foram divulgados detalhes financeiros da transação, mas a imprensa inglesa afirma que o clube vai desembolsar cerca de 52 milhões de libras (quase R$ 214 milhões) pelo jogador.

Caso isso se confirme, Mendy se tornaria a terceira maior transferência desta janela, atrás apenas das vendas dos atacantes Romelu Lukaku, que trocou o Everton pelo Manchester United, e Álvaro Morata, vendido pelo Real Madrid ao Chelsea.

LEIA TAMBÉM: Com Serra Dourado vazio, Goiás perde para o Londrina por 1 a 0

Campeão francês, Mendy chega ao clube inglês com um contrato de cinco anos e é o quarto reforço de peso para o setor defensivo do time de Pep Guardiola, que já tinha anunciado na atual janela a chegada de Kyle Walker, do Tottenham, de Danilo, do Real Madrid, e de Ederson, do Benfica.