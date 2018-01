Manchester City leva susto, mas goleia Burnley e avança na Copa da Inglaterra

O ano mudou e a competição também, mas o futebol avassalador do Manchester City continua fazendo vítimas. Neste sábado, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola não fez um bom primeiro tempo e levou um susto ao sair perdendo do Burnley no começo da partida disputada em casa, no Etihad Stadium, em Manchester, mas, com calma, se encontrou na etapa final, goleou o adversário por 4 a 1 e avançou na Copa da Inglaterra.

Sem Gabriel Jesus, machucado, o principal personagem da goleada do Manchester City foi o concorrente do brasileiro no comando de ataque: Sérgio Aguero. O argentino marcou dois gols, o do empate e o da virada, este segundo um golaço, construído após bela tabela com Gundogan. Leroy Sane e Bernardo Silva completaram o resultado, que mantém a invencibilidade do time na temporada. São 28 vitórias e dois empates em 30 jogos.

O Watford, do atacante brasileiro Richarlison (ex-Fluminense), que não foi titular mas entrou no decorrer da partida, venceu o Bristol City em casa por 3 a 0 e eliminou o jogo da volta. Carrillo, Deeney e Capoue anotaram os gols da vitória no Vicarage Road Stadium.