Manchester City anuncia empréstimo de Douglas ao espanhol Girona

Recém-contratado pelo Manchester City junto ao Vasco, Douglas terá a sua primeira experiência no futebol europeu por outra equipe. Nesta terça-feira, o clube inglês anunciou o empréstimo do volante brasileiro ao Girona, da Espanha, para a temporada 2017/2018 do futebol europeu.

Revelação das divisões de base do Vasco, Douglas teve rápida ascensão no clube carioca. O volante, de apenas 19 anos, recebeu as primeiras chances entre os profissionais em 2016 e conquistou a titularidade na Série B do Campeonato Brasileiro, depois sendo chamado para defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20, disputado no início de 2017. E ele vinha mantendo essa condição nesta temporada, sendo um dos principais jogadores do time até ser adquirido pelo Manchester City.

Agora a ideia do Manchester City é de que Douglas aproveite a passagem pelo Girona para se adaptar ao futebol europeu e não perder ritmo de jogo, além de ganhar experiência. “O Girona dará ao Douglas a oportunidade perfeita para o seu desenvolvimento a um grande nível, no futebol europeu. Estamos ansiosos por ver o seu crescimento na La Liga com o Girona. Desejamos o melhor para ele, na próxima temporada”, disse o diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain.