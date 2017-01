Mali e Egito ficam no 0 a 0 em mais um empate na Copa Africana de Nações

A edição de 2017 da Copa Africana de Nações tem sido o “torneio dos empates” até o momento. Nesta terça-feira, Mali e Egito protagonizaram a quinta igualdade da competição em oito jogos disputados até o momento, ao não saírem do 0 a 0 em partida disputada na cidade de Port Gentil, no Gabão.

Com o resultado na estreia das seleções, Mali e Egito somaram seus primeiros pontos e estão empatados na segunda colocação do Grupo D. A liderança é de Gana, que graças a um gol de pênalti escapou de um outro empate diante de Uganda e venceu por 1 a 0 mais cedo nesta terça.

Maior campeão da história da Copa Africana, o Egito está longe de seu auge e não conquista o torneio desde 2010, quando se sagrou tricampeão consecutivo. Já Mali ganhou espaço nos últimos anos e, inclusive, terminou na terceira colocação das edições de 2012 e 2013.

Nesta terça, no entanto, nenhum dos dois lados se mostrou muito inspirado e, por isso, eles não conseguiram sair do zero. Agora, tentarão se recuperar na segunda rodada. No sábado, Mali terá pela frente Gana na primeira partida, enquanto o Egito vai encarar Uganda na segunda, novamente em Port Gentil.