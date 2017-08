Malcom brilha, Bordeaux marca dois gols no fim e empata com o Lyon no Francês

Embalado pelo apoio da torcida e pelo bom início de campeonato, o Lyon já vencia por 2 a 0 aos 23 minutos do primeiro tempo, com gols de Nabil Fekir e Kenny Tete. Sergi Darder, contudo, foi expulso aos 36, o Bordeaux aproveitou a vantagem numérica e Malcom descontou aos 41.

Depois de vencer as duas primeiras partidas, o Lyon foi a sete pontos e caiu para terceiro. Um pouco mais atrás vem o Bordeaux, com cinco pontos e na sexta colocação do Francês.

O Bordeaux obteve um grande resultado neste sábado ao empatar com o Lyon por 3 a 3, fora de casa, pelo Campeonato Francês. A equipe perdia por 3 a 1 até aos 43 minutos do segundo tempo, quando buscou a reação e marcou duas vezes. Destaque para o atacante brasileiro Malcom, que anotou o primeiro e o terceiro gols do time visitante.

Bertrand Traore parecia ter liquidado o confronto quando fez o terceiro do Lyon aos 30 do segundo tempo. Mas Lukas Lerager, aos 43, e o ex-jogador do Corinthians, aos 45, asseguraram nos minutos finais o bom empate do Bordeaux.

Após decepcionar e perder nas duas primeiras rodadas, por sua vez, o Nice se reabilitou ao derrotar o Guingamp por 2 a 0 e somar os três primeiros pontos. Alassane Plea e Remi Walter marcaram os gols do triunfo.

Ainda neste sábado, o Saint-Étienne superou o Amiens por 3 a 0 – com dois gols de pênalti – e se manteve com 100% de aproveitamento, na vice-liderança, atrás do Monaco pelos critérios de desempate.

Fechando os jogos do dia, o Nantes derrotou o Troyes por 1 a 0, fora de casa, o Rennes empatou com o Dijon por 2 a 2 e o Montpellier ficou no 1 a 1 com o Strasbourg.