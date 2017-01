Malaio desbanca Marlone e leva prêmio de gol mais bonito

O malaio Mohd Faiz Subri, do Penang, conquistou nesta segunda-feira o Prêmio Puskás de gol mais bonito de 2016. Na cerimônia de gala da Fifa para eleger os melhores do ano passado, o jogador desbancou o brasileiro Marlone, do Corinthians, que ficou na segunda colocação da eleição. A venezuelana Daniuska Rodríguez completou os três primeiros lugares.

A expectativa para a eleição de Marlone era grande e o Corinthians chegou a fazer campanha pública, na internet, para que o jogador fosse eleito. O gol do meia que estava na disputa foi marcado contra o Cobresal, na fase de grupos da Libertadores, quando ele acertou lindo voleio da entrada da área após dominar cruzamento da direita no peito. Foto: Reprodução

Apesar da mobilização entre os corintianos, no entanto, Marlone recebeu somente 22,86% dos votos, bastante atrás de Subri, que ficou com mais da metade: 59,46%. A venezuelana Rodríguez completou a lista com 10,01%, enquanto os outros indicados somaram 7,68%.

“É um sonho realizado, de estar com as estrelas do futebol. Já me sinto vitorioso. Estava feliz só de estar no Top 10, imagina ficar entre os três. Desfrutei cada momento. Tudo tem um tempo certo, só tenho que agradecer aos brasileiros, Corinthians, minha família”, disse Marlone ao SporTV após a premiação.

Se não conquistou o troféu, Marlone ao menos pôde comemorar o contato com alguns grandes ídolos. Antes da festa da Fifa, chegou a disputar um jogo festivo com nomes como Maradona, Puyol, Batistuta, entre outros. “Passei momentos que vão ficar marcados na vida, este é um marco na minha carreira.”

O gol escolhido em voto popular pela internet, de Subri, aconteceu em linda cobrança de falta, de muito longe, na qual o malaio conseguiu acertar o ângulo esquerdo após colocar muito efeito na bola. Já o gol de Rodríguez foi um belo chute após jogada individual pela direita.

Criado em 2009, o Prêmio Puskás já premiou nomes como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez e Neymar. Em 2015, o brasileiro Wendell Lira ficou com o troféu depois de desbancar na decisão Lionel Messi e Alessandro Florenzi, da Roma.