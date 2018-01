Mais experiente, Igor Rabello quer liderar Botafogo nas conquistas em 2018

Adaptado e um dos destaques do Botafogo em 2017, o zagueiro Igor Rabello elogiou o seu desempenho no ano passado e acredita que, mais maduro com a experiência que ganhou, pode melhorar ainda mais na equipe que rejuvenesceu nesta temporada e passou a ter média de idade de 23 anos.

“Já tenho um tempo de casa, sou identificado, mas foi em 2017 que tive minha melhor sequência. Esse ano espero dar continuidade e crescer junto com o grupo. Estamos projetando uma estratégia interessante e o Botafogo tem muito a ganhar com isso”, disse.

LEIA TAMBÉM: Presidente do Cruzeiro admite interesse em Fred: 'É um grande cruzeirense'

Apesar de ser jovem – tem 22 anos -, o zagueiro é um dos líderes do grupo, que perdeu peças importantes para esta temporada como o meia Bruno Silva, que se transferiu para o Cruzeiro, o lateral-esquerdo Victor Luis, que retornou ao Palmeiras, e o centroavante Roger, agora jogador do Internacional. Apesar das baixas, o defensor está confiante que o time carioca fará uma boa temporada.