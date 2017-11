Mais do que um jogo

Foto: Jornal O Jogo.JPG

Uma festa do esporte por uma boa causa. Pela sexta vez, o amistoso Novembro Azul, em Americana, reúne personalidades do futebol e da imprensa no estádio Victorio Scuro, no bairro Conserva, com o intuito principal de prevenir e conscientizar a população sobre o câncer de próstata. A edição deste ano acontece neste domingo, das 8h30 às 12 horas, com a presença ilustre do ex-jogador Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras, como padrinho do evento.

Além dele, estão confirmadas as participações dos também ex-atletas André Cruz, Pituco Sacilotto, Aritana, César Xavier e Marcinho Rocha, dos árbitros José Henrique de Carvalho, Maurício Fioretti e Anselmo da Costa, dos jogadores em atividade Éder (goleiro) e Clayton (zagueiro), do cantor Rodrigo José, dos narradores Osvaldo Luís e Bachin Junior, entre outros.

A programação tem dois jogos previstos. O primeiro, às 9h15, reunirá crianças de 7 a 10 anos do projeto social do Colorado Esporte Clube, organizador do amistoso junto do jornal O Jogo. Os garotos usarão a camiseta da campanha “Pessoas que salvam”, do câncer infantil.