Maidana evita falar do São Paulo e quer ‘marcar nome na história’ do Atlético-MG

O Atlético-MG apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Iago Maidana como seu novo reforço para a temporada. O jogador de 21 anos chega ao clube após se destacar com a camisa do Paraná, mas pertencia ao São Paulo, onde viveu período turbulento fora do campo, sobre o qual evitou falar em sua chegada ao time mineiro.

“Logo quando cheguei ao São Paulo, não tive muitas oportunidades. Foram tempos que atrapalharam um pouco minha carreira, vinha em ascensão no Criciúma. São águas passadas. Não sei porque não tive oportunidades lá, vários clubes me queriam. Mas isso não vem ao caso. Minha cabeça está no Atlético-MG, vou focar em ajudar esse clube a conquistar títulos”, declarou.

Maidana foi protagonista de um escândalo que culminou na renúncia do então presidente Carlos Miguel Aidar do São Paulo. A operação para a contratação do zagueiro levantou suspeitas e o clube foi investigado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que o puniu com uma multa de R$ 100 mil.