Maicosuel pede para não receber salários até se recuperar de lesão no São Paulo

O meia Maicosuel pediu para não receber salários do São Paulo até se recuperar de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita. O reforço atuou apenas uma vez desde a sua chegada ao clube, diante do Vitória, no dia 8 de junho. O pedido de suspensão do salário foi atendido pela diretoria.

O atleta de 31 anos foi substituído ainda no intervalo de sua partida de estreia. Os exames detectaram, além da lesão, um desequilíbrio muscular, apontando a necessidade de realizar trabalhos de fortalecimento muscular. Em breve, Maicosuel deve voltar aos treinamentos. Mas já está fora do clássico diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro.

Maicosuel foi um dos cinco reforços que chegaram ao São Paulo nas últimas semanas. Além dele, foram contratados Denilson, Arboleda, Jonatan Gómez e Petros. Sua estreia deixou boa impressão, principalmente na armação de jogadas e chegada ao ataque. O técnico Rogério Ceni, demitido na última segunda-feira, esperava contar com Maicosuel para auxiliar Cueva na criação das jogadas.