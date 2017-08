Maicosuel e Aderllan serão relacionados no São Paulo para jogo contra o Cruzeiro

O técnico Dorival Junior confirmou que Maicosuel estará na lista dos 23 relacionados do São Paulo para o jogo contra o Cruzeiro, que acontecerá neste domingo, às 11 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia, que havia jogado apenas uma partida desde que chegou ao São Paulo, poderá fazer o seu retorno depois de quase dois meses em que tratou uma tendinite na coxa direita.

“Ele já disse que está se sentindo melhor, mais solto nos movimentos e eu perguntei a ele se tinha condições de jogar. Ele disse que sim, talvez não de um jogo todo, mas tem condições. Portanto, estará relacionado”, disse o treinador, em entrevista coletiva de imprensa no CT da Barra Funda, em São Paulo, depois do treino desta sexta-feira.

No último domingo, depois da derrota para o Bahia por 2 a 1 em Salvador, Dorival Junior havia dito que Maicosuel ainda teria mais 15 dias de trabalho de recuperação para poder entrar em campo novamente.