Maicon treina normalmente, mas Renato define Grêmio sem o volante para semifinal

O volante Maicon está mesmo fora da primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O técnico Renato Gaúcho confirmou neste sábado a escalação do Grêmio para encarar o Avenida, domingo, em Santa Cruz do Sul, e o jogador ficou de fora até da lista de relacionados.

O curioso é que Maicon treinou normalmente neste sábado e se mostrou recuperado de um problema muscular que o afastou do segundo jogo das quartas de final, contra o Inter. No entanto, Renato optou por deixá-lo de fora, uma vez que este foi o primeiro trabalho com bola do jogador na semana.

Sem Maicon, está confirmado o retorno de Arthur. Se Renato optou por Cícero ao lado de Jaílson na quarta-feira, desta vez escalará um dos destaques do Grêmio, que se recuperou de grave lesão sofrida ainda na decisão da Libertadores do ano passado.

Outra confirmação dada por Renato é a manutenção de Bressan entre os titulares. Apesar das críticas sofridas diante do Inter, o zagueiro segue com a confiança do treinador. Assim, Paulo Miranda continua como opção entre os reservas.

Sem mistério, o Grêmio está confirmado para encarar o Avenida com: Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Bressan, Kanneman e Cortez; Jaílson, Arthur, Ramiro, Everton e Luan; Jael.