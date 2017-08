Maicon passará por cirurgia e só vai voltar a jogar pelo Grêmio no ano que vem

O volante Maicon está fora do restante da temporada do Grêmio. O jogador precisará ser submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo e, por isso, só voltará a jogar no ano que vem. Trata-se de mais um problema físico em meio a um passado recente cheio deles para o jogador.

“O Maicon não evoluiu positivamente. Por isso, junto com ele e com a comissão técnica, decidimos optar pela cirurgia. Isso encerra sua participação este ano. A recuperação impedirá que participe dos campeonatos que o Grêmio está disputando. O prazo para volta é de em torno de três meses”, disse o médico Márcio Bolzoni.

Maicon vem sofrendo com problemas físicos desde o ano passado e passou boa parte desta temporada atuando no sacrifício. Durante os últimos meses, o próprio jogador admitiu as dores no tendão, fruto de uma tendinite no local, mas disse que jogaria com o incômodo enquanto fosse possível.