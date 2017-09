Maicon passa por cirurgia no Grêmio após sofrer lesão no tendão de Aquiles

O Grêmio informou neste sábado que o volante Maicon foi submetido com sucesso a uma cirurgia no tendão de Aquiles. O jogador deve receber alta no domingo e permanecerá dez dias com o pé esquerdo imobilizado.

“Na manhã deste sábado no hospital Moinhos de Vento foi realizada com sucesso a cirurgia no tendão de Aquiles do volante Maicon”, publicou o Grêmio em seu site oficial. “O procedimento foi conduzido pelo ortopedista José Sanhudo em conjunto com os médicos do Grêmio Felipe do Canto e Márcio Bolzoni.”

O início de recuperação de Maicon deve ocorrer ao término do período de imobilização do pé. O jogador, contudo, não atuará mais nesta temporada e só retornará aos gramados em 2018.