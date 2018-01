Madson é apresentado no Grêmio e exalta concorrente Léo Moura: ‘Ele é referência’

O lateral-direito Madson foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como reforço do Grêmio para a temporada. O jogador que veio do Vasco, e assinou contrato por quatro temporadas, recebeu a camisa 21 do vice-presidente de futebol, Odorico Roman, e do diretor executivo, André Zanotta, e falou pela primeira vez como reforço tricolor.

“Venho me preparando para sempre evoluir. Hoje, tenho a oportunidade de estar no Grêmio e sei da responsabilidade de vestir essa camisa”, declarou. “Todo jogador um dia sonhou em jogar no Grêmio.”

Madson chega para substituir Edílson, que se destacou na conquista da Libertadores no ano passado e foi negociado com o Cruzeiro. O jogador de 26 anos, no entanto, terá a concorrência do veterano Leonardo Moura, de 39. E apesar de brigarem pela mesma vaga, o reforço não escondeu a admiração pelo companheiro.