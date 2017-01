Macedo perde ação contra o São Paulo por uso de imagem

Foto: Edu Garcia / ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-jogador Macedo perdeu a ação que movia contra o São Paulo e uma produtora da capital, em que pedia R$ 150 mil de indenização por danos morais. O americanense revelado pelo Rio Branco alegava que tinha direitos de imagem a receber por conta do DVD “Soberano – Seis Vezes São Paulo”, comercializado pelo Tricolor e que continha imagens dos jogos da equipe nos títulos da Libertadores de 1992 e 1993.

No entanto, sentença proferida no último sábado (21) acabou absolvendo o São Paulo e a produtora e ainda condenou Macedo a pagar R$ 15 mil a título de honorários advocatícios e custas processuais. O valor, estipulado em lei, representa 10% do total pedido na ação. “A imagem dinâmica e contínua de trechos de jogos capta o cenário dos jogadores em atuação profissional, o que integra o direito de arena já assegurado ao clube por contrato e não caracteriza uso isolado e individual da imagem de jogador algum do time naquelas filmagens. O conteúdo do filme não viola o direito de imagem individual do autor”, destacou o juiz Elói Estevão Troly, titular da 4ª Vara Cível de Americana.

Nos autos do processo, Macedo reclamava que a produtora G7 Filmes e Produções comercializou o DVD com as imagens dele em ação por R$ 49,90 em todo o Brasil e ainda produziu outros DVDs, com as íntegras das finais do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro de 1991. Os fins comerciais das produções foram o motivo da ação movida pelo ex-jogador, que completou 47 anos de idade em dezembro.