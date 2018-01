Lyon e Monaco vencem e avançam na Copa da França; brasileiros marcam pelo Lille

Lyon e Monaco confirmaram o favoritismo em suas estreias na Copa da França ao vencerem Nancy e Moulins Yzeure, respectivamente, neste sábado, e avançarem na competição. O Lyon teve muito mais dificuldade para despachar o adversário da segunda divisão e só conseguiu a vitória por 3 a 2 no último lance da partida. Já o Yzeure, da terceira divisão, até ofereceu certa resistência ao Monaco, mas o time do atacante colombiano Falcao Garcia embalou na segunda etapa e goleou por 5 a 2.

O Lyon, inclusive, viu até a classificação ser ameaçada, já que, após abrir o placar com Fekir, levou a virada com gols de Robic e Nordin. Mas teve forças para buscar o empate com o zagueiro brasileiro Marcelo e conseguir a classificação no último lance da partida, em cobrança de falta rasteira de Cornet.

Ao contrário do Lyon, o Monaco teve vida mais tranquila para avançar na Copa da França. Muito graças à atuação de gala do atacante argentino Guido Carrilo, que marcou três vezes na vitória – o primeiro, o terceiro e o último gol. Jovetic e o brasileiro Fabinho completaram a goleada.