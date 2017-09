Luxemburgo dispara contra jogadores após Sport sofrer goleada por 5 a 0

O técnico Vanderlei Luxemburgo não poupou seus comandados no Sport após a equipe sofrer uma dura derrota para o Grêmio neste sábado, por 5 a 0, em Porto Alegre, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Envergonhado” pelo revés, o treinador criticou duramente os atletas do clube, insinuando que alguns estariam fazendo “corpo-mole”.

“Queria dizer para o torcedor do Sport que a vergonha que estou sentindo é o sentimento que o torcedor deve estar, porque o que fizemos dentro de campo hoje (sábado) não condiz com a realidade do clube”, afirmou Luxemburgo na entrevista coletiva depois do confronto.

O experiente treinador mostrou-se revoltado com a partida feita pelo time na Arena do Grêmio e ameaçou barrar alguns titulares. “Esses jogadores que tiveram uma atuação pífia não vão ter oportunidade de passar com o Sport na zona de rebaixamento, porque eu não vou permitir”, disse. “Só vou levar comigo jogadores que podem até não ser bons tecnicamente, mas que vão sofrer, vão se doar 100%.”