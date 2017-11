Luverdense vence Náutico por 3 a 0 em duelo de rebaixados na Série B

O Luverdense se despediu da Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória. Em confronto entre dois times rebaixados, o clube mato-grossense venceu o lanterna Náutico por 3 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O jogo foi válido pela última rodada da competição.

Com este resultado, o Luverdense encerrou sua participação com 44 pontos. Perdeu para o Guarani, primeiro fora da zona de rebaixamento, apenas no desempate pelo número de vitórias (11 a 10).

Enquanto isso, o Náutico amargou a lanterna, com 32 pontos. Devido à péssima campanha na temporada, o time alvirrubro pernambucano voltará a disputar a terceira divisão nacional depois de quase duas décadas – a última vez havia sido em 1999.