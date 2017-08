Luverdense inicia reação, vence e impede Juventude de voltar ao G4 da Série B

O Luverdense deu um grande passo para deixar a zona de rebaixamento nesta terça-feira ao vencer o Juventude pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B – a primeira do segundo turno. O único gol foi marcado por Marcos Aurélio.

Com o resultado, o Luverdense subiu para a 17.ª colocação, com os mesmos 23 pontos do Santa Cruz, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e de quebra impediu que o Juventude voltasse para o G4. O time de Caxias do Sul (RS) se acomodou na quinta posição, com 31.

O Luverdense não deu chances para o Juventude se impor na partida. Logo aos três minutos, Marcos Aurélio cobrou falta com categoria para abrir o marcador, deslocando o goleiro Oliveira, que, mais tarde, salvou o time visitante de levar o segundo ao defender um arremate à queima-roupa de Paulinho.