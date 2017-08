Luverdense bate Londrina com gol no fim e se afasta da zona de risco na Série B

Na sua luta contra o rebaixamento, o Luverdense ganhou novo fôlego ao derrotar o Londrina por 1 a 0, neste sábado à noite, no fechamento da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol da vitória saiu aos 48 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada de Guly.

O resultado fez Luverdense subiu uma posição, ficando em 15.º, com 27 pontos, enquanto o Londrina caiu para a 13.ª colocação, com 30 pontos. O time da casa vinha de empate por 2 a 2 com o CRB, em Maceió (AL), e precisava vencer como mandante para respirar. Já o time paranaense estava embalado por uma goleada por 4 a 1 sobre o Brasil de Pelotas e voltaria para casa satisfeito com pelo menos um empate.

Curiosamente, o primeiro tempo foi todo dominado pelo time paranaense, que tomou conta do setor de meio-campo e criou as melhores chances de gol. Aos 26 minutos, o lateral Ayrton bateu cruzado e a bola, caprichosamente, bateu no pé da trave e saiu. Depois, aos 43 minutos, Carlos Henrique entrou na área pelo lado direito e soltou a bomba para a defesa, com uma mão, de Diogo Silva.